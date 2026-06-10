Safi Çimento Fabrikasında kazana düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te çimento fabrikasında 3,5 metre yükseklikten kazana düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 6 Haziran günü Bilecik merkez Taşçılar köyü sınırları içerisinde faaliyette gösteren Safi Çimento Fabrikasında meydana geldi. İşletmede işçi olarak çalışan Çin uyruklu Guangyın Yuan (49), fabrika kazanlarının genişletilmesi maksadıyla beton blok kesimi yaptığı esnada yaklaşık 3,5 metre yükseklikten kazana düştü. Ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Guangyın Yuan, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı