Beyazıt'taki Silahlı Çatışmaya Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Beyazıt'ta 2 yıl önce meydana gelen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin hayatını kaybettiği, polis memuru Gökhan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı, Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de Kapalıçarşı girişindeki Çadırcılar Caddesi'nde husumetli esnaf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, o tarihte meydana gelen olayda çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade ağır yaralanmış, ülkesinde pek çok dizi ve filmde rol aldığı öğrenilen 53 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirmişti. Taraflar arasındaki çatışmada polis memuru Gökhan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. 2 yıl önce meydana gelen olay güvenli kameralarınca görüntülenmişti. Görüntülerde sokak içinde defalarca kez ateş edildiği anlar yer alıyordu. Sokakta yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülere yansımıştı.

Mağaza içindeki çatışma anları ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 27 kişinin yakalanıp yargılandığı çatışmaya dair yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, çatışmanın taraflarından bir grubun, mağaza içine sığındığı görülüyor. Dışarıdan açılan ateşe ateşle karşılık veren grup, kurşunların hedefi olmaktan kurtulamıyor. Bir süre sonra ise mağazanız kepenklerinin otomatik olarak kapandığı görülüyor. - İSTANBUL