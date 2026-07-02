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Beşiktaş'ta yaşlı adamı kandırıp bin 758 Cumhuriyet altınını çalmışlardı: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Beşiktaş'ta telefonla aradıkları 83 yaşındaki emekli bankacıyı kandırarak 72 milyon lira değerinde bin 758 Cumhuriyet altınını çalan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde telefonla aradıkları 83 yaşındaki yaşlı adamı kandırıp, 72 milyon lira değerindeki bin 758 Cumhuriyet altınını çalan 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş ilçesinde 16 Nisan'da, para ve sermaye piyasaları uzmanı olan ve bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan 83 yaşındaki Dinçer K., telefon dolandırıcılarına inanarak 72 milyon lira değerindeki bin 758 Cumhuriyet altınını teslim etmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmış, çalışmalar kapsamında kimlikleri ve yerleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen 5 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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