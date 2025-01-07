Bayburt'ta Market Fiyat Denetimleri Yapıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fiyat denetimleri gerçekleştirildi. Kurallara uymayan işletmelere işlem yapıldı, ceza kesildi.

Vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasadaki fiyat istikrarını sağlamak adına Demirözü'nde market etiketlerine yönelik denetim yapıldı. Yürütülen bu denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuldu, haklarında gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Halkın güveni ve refahı için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği işletme sahiplerine hatırlatıldı. - BAYBURT