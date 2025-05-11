Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Batman Merkezli Suç Örgütüne 9 Tutuklama

Batman Merkezli Suç Örgütüne 9 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman merkezli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Örgüt üyelerinin mağdurları belirleyerek silah zoruyla kaçırdığı ve kripto paralarını gasp ettiği ortaya çıktı.

Batman merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 9 tutuklama

Suç örgütü üyesi kadın, şahısları belirledi diğer üyeler gasp edip kurşunladı

BATMAN - Batman merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İ l Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kentte yaşanan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, gece vakti işyeri ve araç kurşunlama gibi 7 farklı olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri belirlendi.

Yürütülen araştırmalarda, örgüt üyelerinin aralarında bulunan bir kadın aracılığıyla mağdurları belirlediği, bu kadının yönlendirmesiyle kar maskesi takan örgüt üyelerinin mağdurları gece saatlerinde silah zoruyla kaçırarak ellerini ve ayaklarını kelepçelediği ortaya çıktı. Kaçırılan şahısların hesaplarındaki kripto paraların gasp edilerek farklı hesaplara aktarıldığı da tespit edildi. Ayrıca, aynı örgütün il genelinde belirlediği bazı mağdurların iş yerlerine ve araçlarına yönelik silahlı saldırılar düzenlediği tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda suç örgütü üyesi 10 kişi tespit edildi. Batman merkezli olmak üzere 3 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, kaçma girişiminde bulunan bazı şüpheliler de başarılı şekilde yakalandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı
Canlı anlatım! Beşiktaş-Adana Demirspor maçında üst üste goller

Mücadelede goller peş peşe! Tempo inanılmaz
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.