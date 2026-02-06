Haberler

Batman'da 90 saniyede milyonluk kuyumcu soygunu kamerada

Batman'da 90 saniyede milyonluk kuyumcu soygunu kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da kar maskeli iki kişi, kuru sıkı tabancayla bir kuyumcu dükkanını soygun yaptı. Yaklaşık 90 saniye süren olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, 1 kilo altın çalarak motosikletle kaçtı.

Batman'da kar maskeli 2 şüphelinin kuru sıkı tabancayla 90 saniyede gerçekleştirdiği milyonluk kuyumcu soygunu, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan bir kuyumcu dükkanına kar maskeli 2 şüpheli geldi. Şüphelilerin kuru sıkı tabanca kullanarak gerçekleştirdiği soygunun yaklaşık 90 saniye sürdüğü öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, şüphelilerden birinin kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı, diğer şüphelinin ise silahın dipçiğiyle kuyumcunun başına vurduğu görüldü. Şüpheliler, çaldıkları yaklaşık 1 kilo altını alarak motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı