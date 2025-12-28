Haberler

Batman'da uygulama noktasında kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda, durdurulan minibüste 970 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da bir araçta yapılan aramada 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 970 paket sigara tespit edildi. Olayla ilgili, minibüste bulunan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüpheli şahıs ve ele geçirilen sigaralarla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
