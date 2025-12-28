Batman'da uygulama noktasında kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da bir araçta yapılan aramada 970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 970 paket sigara tespit edildi. Olayla ilgili, minibüste bulunan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüpheli şahıs ve ele geçirilen sigaralarla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi. - BATMAN