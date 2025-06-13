Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5240 Paket Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5240 Paket Ele Geçirildi
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Batman'da durdurulan bir kamyonette 5 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da takip edilip durdurulan kamyonetin içinde 5 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 5 bin 240 paket sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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