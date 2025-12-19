Başakşehir'de ayakkabı imalathanesindeki yangın söndürüldü

Başakşehir'de bulunan Aymakop Sanayi Sitesi içerisindeki ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB'deki Aymakop Sanayi Sitesindeki bir ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL