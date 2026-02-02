Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik halde bulunan 4 dükkanda hasara neden oldu. Yangına İstanbul'un birçok yerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de bulunan İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4 dükkanı sıçradı. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerlerinde bulunan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Yanın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. - İSTANBUL