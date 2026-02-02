Haberler

İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın

İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın Haber Videosunu İzle
İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, bitişik 4 dükkanda hasara yol açtı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, müdahale güçlükle sağlandı.

Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişik halde bulunan 4 dükkanda hasara neden oldu. Yangına İstanbul'un birçok yerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de bulunan İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4 dükkanı sıçradı. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerlerinde bulunan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Yanın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

Takipçi için yaptığına bak! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor