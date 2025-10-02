Bartın'da Kauçuk Fabrikasında Sızan Dumandan 14 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Bartın'daki kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan 14 işçi zehirlendi. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere müracaat eden 14 işçi, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruştırma başlatılırken, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa