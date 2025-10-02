Haberler

Bartın'da Kauçuk Fabrikasında Sızan Dumandan 14 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Bartın'daki kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yeni kurulan bir makineden sızan dumandan 14 işçi zehirlendi. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelere müracaat eden 14 işçi, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruştırma başlatılırken, işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
