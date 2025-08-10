Balıkesir'deki Teksüt Fabrikasında Yangın Paniği

Balıkesir'deki Teksüt Fabrikasında Yangın Paniği
Gönen'de bulunan Teksüt fabrikasının sevkiyat bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Ekipler, alevlere müdahale ederken çalışanları tahliye ediyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Sevkiyat bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek depolama alanlarına sıçradı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekipler çalışanları tahliye ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın depolama alanlarına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, hem alevleri söndürmek hem de içeride mahsur kalma ihtimali bulunan çalışanları güvenli bir şekilde tahliye etmek için çalışma başlattı. Duman fabrikanın büyük bir bölümünü kaplarken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

