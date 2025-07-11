Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Araç Karıştı

Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Araç Karıştı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç karıştı. Kazada yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, yol yapım çalışmasının sürdüğü Demirkapı rampasında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sıkışma ve yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir-Bursa karayolu üzerindeki Demirkapı rampasında yol çalışması nedeniyle yavaşlayan trafikte, henüz bilinmeyen bir nedenle art arda çarpışan 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Trafik, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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