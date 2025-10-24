Balıkesir'de Fabrikada Yangın Paniği

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada, havalandırma sistemindeki arızadan kaynaklanan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın havalandırma sisteminde meydana gelen arıza sonucu yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 araç ve 8 personelle yangına kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR