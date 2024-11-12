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Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

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Sahte et skandalıyla sarsılan döner sektöründe yeni bir sahtekarlık tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, dönerde gerçek et yerine kullanılan sahte ürünleri ifşa etti. Tüketicilerin sağlığıyla oynayan firmalar dönerde dil eti kullandı. Koyun sütü diye satılan sütlerden ise koyun sütü çıkmadı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan yeni sahtekarları ifşa etti. Vatandaşlara kıyma diye at ve eşek eti, döner yerine dil eti, kaşar peyniri yerine bitkisel yağ, zeytinyağı yerine ise tohum yağı yediren firmalar açıklandı.

Bakanlık, gıda sektöründe sahtekarlık yapan firmaları "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığı altında iki ayrı liste olarak "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ifşa ediyor. Bakanlık, ayrıca bu firmaların sektörde faaliyet gösterdiği markalar ile işyeri adreslerini de duyurarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

YENİ LİSTE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan bu firmalara ilişkin yeni listeler yayımladı. Birçoğu ünlü firma olan bu gıda üreticilerinin yemeklik kıyma etine at ve eşek eti karıştırdıkları, et dönerlerin içine de dil eti ekledikleri ortaya çıktı. Sahtekarlıkta sınır tanımayan firmaların zeytinyağları diye farklı bitkilerin tohum yağlarını sattığı, koyun sütü diye sattıkları ürünün içinde hiç koyun sütü bulunmadığı ortaya çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar:

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar:

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Her Belediye nin zabıtası ve Çevre Sağlık Müdürlüğü var. Herşeyi devletten beklenmemli. Belediyelerde Zabıta ve Çevre sağlık birimleri niye maaş alıyor kendi sorumluluk alanındaki üretim tesislerini denetlemeli..

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Haber YorumlarıRotzek:

Dil eti normal etten daha pahalı değilmi? Dil ettini dönere katma sebebi bence döneri daha güzel ve tadlı yapmaktan dolayıdır.

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Haber YorumlarıAristo:

Sahtekar firmalar ifşa ediliyor da siz engel oluyorsunuz. Yazılar o kadar küçük ki okumak zor

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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Niye ruhsatını iptal etmiyorsunki vatandaşa dikkat et diyon herkes sanki her haberi duyuyor.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

23 yilda ulke sahtekar toplum oldu.din catisi altina giren bunu kullanmaya alisti.helal olsun reise hedefine ulasti.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

3 Lira fazla kazanmak için vatandaşın sağlığıyla oynamaya ne gerek var. O haksız kazançlar mutlaka o sahtekarlar dan veya ailelerinden çıkacaktır. Bu Dünya'nın Mahşeri de var Kuldan utanmazlar Allah' tan korkun bari.

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Haber YorumlarıMülayim:

sakat at etinin protein değeri ve mineral değeri daha yüksekmiş:))

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Dil en lezzetli ve pahalı bir ettir

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Haber YorumlarıRasul Alkan:

bu kadar şeref mahrumu satıcıları ifşa ettikten sonra birde işini temiz yapan ürünlerinde hile yapmayan insanlar da açıklanmalı ki güçleneceğimiz yerleri bilelim.

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Haber YorumlarıBilirkişi:

Sakatat eti ile sakat at eti birlikte mi ayrı ayrı mı oranları belirtilmemiş .. Herhalde lezzet sırrı ifşa olur diye. Ceza olarak hukuk sistemimizde sadece çok şiddetli ağırlaştırılmış serbest bırakma cezası uygulanıyor. O zaman denetlemeyi ne sebeple yapıyorsunuz ?

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