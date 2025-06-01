Bahçelievler Pazarında Yer Kavgası Büyüdü

Pazar'da yer kavgasında ortalık karıştı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kurulan pazarda iki satıcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcının bir kadına yumruk attığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere olay Yenibosna'da kurulan pazarda yaşandı. İki pazarcı arasında ürünleri yerleştirme konusunda tartışma çıktı. Tartıma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, pazarcıların yakınları da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada bir pazarcının tartıştığı kadına yumruk attığı görüldü. Kadının yakını da pazarcıya saldırmaya çalıştı. Araya giren polis ekipleri kavgaya karışanları sakinleştirdi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade vermek üzere karakola götürüldü.