Bahçelievler Pazarında Yer Kavgası Büyüdü

Bahçelievler Pazarında Yer Kavgası Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'deki bir pazarda iki satıcı arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü. Bir pazarcının bir kadına yumruk attığı anlar kameraya yansıdı ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Pazar'da yer kavgasında ortalık karıştı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kurulan pazarda iki satıcı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcının bir kadına yumruk attığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere olay Yenibosna'da kurulan pazarda yaşandı. İki pazarcı arasında ürünleri yerleştirme konusunda tartışma çıktı. Tartıma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, pazarcıların yakınları da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada bir pazarcının tartıştığı kadına yumruk attığı görüldü. Kadının yakını da pazarcıya saldırmaya çalıştı. Araya giren polis ekipleri kavgaya karışanları sakinleştirdi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.