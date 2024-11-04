Babaeski'de Takograf Denetimi: 6 Sürücüye Usulsüzlük Cezası
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde trafik ekipleri, ticari taşıma yapan araçlarda zorunlu olan dijital takograf denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 6 sürücünün başkasına ait sürücü kartı kullandığı belirlendi ve gerekli işlemler başlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görevli trafik ekipleri, ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen "dijital takograf" denetimi yaptı.
Babaeski Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği tarafından yapılan takograf denetimlerinde, 6 adet otobüsün araç sürücülerinin başkasına ait sürücü kartı kullandığı tespit edildi.
Usulsüz olarak sürücü kartı kullanan 6 şoförün kartlarına el konularak, gerekli işlemler başlatıldı. - KIRKLARELİ