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AZTEK soruşturmasında gözaltı sayısı 18'e çıktı, 13 kişi adliyeye sevk edildi

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Sermaye Piyasası Kurulunun başvurusuyla AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "@HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlenmiş, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi

Devam eden operasyonlarda gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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