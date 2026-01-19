Haberler

Aydın'da 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'da 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da gerçekleşen operasyonda, halk sağlığını tehdit eden tağşiş zeytinyağına dair 4 bin 200 litre ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan ürünlerle ilgili bir şüpheli yakalandı ve gerekli işlemler başlatıldı.

Aydın'da halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde piyasaya tağşiş zeytinyağı sürülmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 litre sağlığa zararlı zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ile Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı koordinesinde Köşk Otoyol Gişeleri'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konuldu. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu