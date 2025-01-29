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Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 2.700 Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 2.700 Litre Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, tağşiş yağ imalatı yapan firmalara yönelik yürütülen ortak çalışmalarda toplam 2.700 litre tağşiş yağ ele geçirdi. Tarım İl Müdürlüğü tarafından bir şahsa 103 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda 2 bin 700 litre tağşiş yağ ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, Tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ortak çalışmalar neticesinde bir araç içerisinde, 600 adet 4,5 litrelik pet şişelere doldurulmuş toplamda 2 bin 700 litre tağşiş yağ ele geçirilirken, şahsa yönelik gerekli işlemlere başlandı. Ayrıca Tarım Müdürlüğü tarafından bir şahsa toplam 103 bin lira idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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