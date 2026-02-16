Haberler

Jandarmadan replika ayakkabı operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, sahte ürün ticareti ile mücadele kapsamında Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 91 adet sahte/replika ayakkabı ele geçirirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ürün ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Efeler ilçesinde gerçekleştirilen faaliyette S.Ç. (51) isimli şüpheliye ait araç durdurularak yapılan kontrolde, 91 adet sahte/replika ayakkabı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

