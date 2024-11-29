Aydın'da Kripto Para Operasyonu: 36 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 36 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, yüksek miktarda kripto para hareketliliği tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, takibe alınan şüphelilerin çeşitli siber suçlar işlediklerine dair elde ettikleri veriler doğrultusunda harekete geçen ekipler yapılan araştırmalar sırasında yüksek miktarda kripto para hareketi gerçekleştirildiğini tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 36 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonda dijital materyaller ele geçirilirken, kripto para hesaplarında yapılan detaylı incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN