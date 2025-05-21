Aydın'da Kaçak Tütün Doldurulmuş 51 Bin Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Kaçak Tütün Doldurulmuş 51 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, yapılan operasyonda bir araçta 51 bin adet içi doldurulmuş makaron bulundu. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmada takip edilerek durdurulan araçta 51 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, Zeybek Mahallesi'nde takip edilerek durdurulan araçta yapılan aramada, 51 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç içerisindeki M.K. hakkında Şube Müdürlüğü tarafından yasal işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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