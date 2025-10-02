Aydın'da 6 Bin 908 Adet Taklit Spor Ürünü Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışma ile birçok futbol ve basketbol takımına ait formalar ile spor markalarının eşofman takımlarından oluşan 6 bin 908 adet taklit ürün ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla kentte taklit tekstil ürünü imalatı ve ticareti yapan firmalara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler bir depo içerisinde birçok futbol ve basketbol takımına ait formalar ile spor markalarının eşofman takımlarından oluşan 6 bin 908 adet taklit ürün ele geçirdi. Güvenlik Şube ekipleri tarafından el konulan ürünler muhafaza altına alınırken, iş yeri yetkilisi hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN