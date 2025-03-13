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Arjantin'de Protestolar Şiddetlendi: Emekliler ve Futbol Taraftarları Sokaklarda

Arjantin'de Protestolar Şiddetlendi: Emekliler ve Futbol Taraftarları Sokaklarda
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Devlet Başkanı Javier Milei'nin bütçe kesintisi ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce emekli ve futbol taraftarı, çarpışmalar sırasında polise taş ve havai fişekle saldırdı. Polis, göstericilere müdahale ederken en az 20 kişi yaralandı ve 100'den fazla kişi tutuklandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Devlet Başkanı Javier Milei'nin bütçe ve kemer sıkma politikalarını protesto etmek üzere sokaklara dökülen binlerce emekli ve futbol taraftarı, polise taş, havai fişek ve ses bombası ile saldırdı.

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin bütçe politikası protesto edildi. Başkenti Buenos Aires'te düzenlenen gösteriye katılan binlerce emekli ve futbol taraftarı Milei'nin bütçe kesintisi ve kemer sıkma politikalarına tepki gösterirken, protesto şiddet olaylarına sahne oldu. Arjantin polisi, kendilerine taş, havai fişek ve ses bombası ile saldıran göstericileri uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Polis, çıkan çatışmada en az 20 kişinin yaralandığını, 100'den fazla kişinin de tutuklandığını söyledi. Çatışmalara katlan çoğu kişinin futbol forması giydiği dikkat çekerken, devriye arabası ve çöp kutularını ateşe veren kalabalık, "Milei, çöp, sen diktatörsün!" sloganları attı.

Polis, ellerinde bayraklarla, emeklileri destekleyen tezahüratlar yaparak Kongre binasına doğru ilerleyen kalabalık Boca Juniors taraftarını engellemek için kordon oluşturdu.

Arjantin'de emeklilerin yaklaşık yüzde 60'ı, ayda yaklaşık 340 dolara denk gelen asgari tutarı alırken, geçen yıl Milei, emekli maaşlarını enflasyonun altında da olsa artıracak bir yasayı veto etmişti. - BUENOS AIRES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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