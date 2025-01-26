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Antalya'da Sokak Köpekleri Keçilere Saldırdı, Taraflar Zarar Gördü

Antalya'da Sokak Köpekleri Keçilere Saldırdı, Taraflar Zarar Gördü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Alman uyruklu bir kadın tarafından beslenen sokak köpekleri, ağaç üzerindeki tel örgüleri aşarak, bir çobanın 25 keçisine saldırdı. Olayda 10 keçi telef olurken, 15 keçi yaralandı. Sürü sahibi Ali Özden, zararının yaklaşık 400 bin TL olduğunu belirtti ve yetkililerden yardım talep etti.

Antalya'da Alman uyruklu kadının arazide beslediği sokak köpekleri, 2 metrelik tel örgülerden atlayarak keçilere saldırdı. Ağılda bulunan keçilerden 10 tanesi parçalanarak telef olurken, 15 tane keçi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesinde meydana gelen olayda Ali Özden'e ait keçilerin bulunduğu ağıl, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağıla giren köpekler 25 keçiye zarar verirken, keçilerden 10 tanesi telef oldu, 15 keçi ise vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı. Sürü sahibi Ali Özden, kredi çekerek yaylalardan topladığı 1 yaşındaki keçilerinin 25 tanesinin telef olduğunu, zararının 400 bin TL dolayında olduğunu söyledi.

Köpekler keçilere saldırdı

Sabah keçilerinin yemlerini ve sularını verdiğini belirten Ali Özden, "Manavgat'a gidip yaklaşık 1 saatlik süre içerisinde aracıma yem yükleyip geri geldim. Geldiğimde hayvanların bağrışarak kaçıştıklarını gördüm. Ağılın dışında yerde yatan keçiler vardı. İçeriye baktığımda köpeklerin keçilere saldırdığını fark ettim. 2 köpek tel örgülerden atlayıp kaçarken 1 tanesi hala içeride bekliyordu. Telefonuma içerideki köpeği ve kaçan köpekleri kaydettim" dedi.

"Kredi çekerek yaylalardan aldım"

Atadan koyun-keçi yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Ali Özden, "Bu yıl anaç yetiştiriciliği yapma kararı aldım. Kredi çekerek yaylalardan 6 aylık oğlaklar alarak 6 ay boyunca besledim. Şu an 1 yaşına geldiler. 130 tane keçiden en az 25 tanesi telef oldu. Şu an için zararım 400 bin lira. Krediyi nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Yetkililerin yardımını bekliyorum" dedi.

Geçen yılda başka hayvanlara saldırmışlar

Keçilere saldıran köpeklerin ağılın yakınında Alman uyruklu bir kadın tarafından yapılan kulübelerde beslendiğini belirten Ali Özden "Alman uyruklu kadın bu köpekleri burada topluyor. Sadece mama ve su veriyor. Çevresi kapalı olmadığı için bugün tel örgüyü aşıp keçilerime saldırdı. Bu kadının beslediği köpekler geçen yıl başka arkadaşlarımızın hayvanlarına saldırarak telef etmişti. Demek ki ders olmamış. Ben zararımın karşılanmasını istiyordum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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