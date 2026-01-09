Haberler

Antalya'da 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'da 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Güncelleme:
Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 350 litre kaçak motorin ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde kaçak akaryakıt ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheliye ait ikamet ve araçta yapılan aramalarda 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt (motorin), 2 adet akaryakıt aktarım pompası ve 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

