Antalya'da iki haftada bin 95 işletme denetlendi, 10 işletme ve 4 kişiye ceza kesildi

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Antalya'da son iki haftada günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimlerde bin 95 işletme kontrol edildi, 10 işletme ile 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturabilecek unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla il genelinde denetimler gerçekleştirildi. Bu çerçevede 912 günübirlik konaklama yeri, kayıtsız faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 30 adres ve 153 araç kiralama firması olmak üzere toplam bin 95 işletme kontrol edildi.

Denetimlerde, Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında 10 işletme ve 4 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı