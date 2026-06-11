Haberler

Antalya'da 1,2 milyon liralık dolandırıcılığa 4 tutuklama

Antalya'da 1,2 milyon liralık dolandırıcılığa 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir turizm firmasına çek karşılığı seramik malzemesi veren L.B, 1 milyon 225 bin lira değerindeki çeklerin karşılıksız çıktığını bildirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Antalya'da 1 milyon 225 bin liralık karşılıksız çek dolandıcılığında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran L.B, bir turizm firmasına çek karşılığında 1 milyon 225 bin lira değerinde seramik malzemesi verdiklerini, çeklerin vadesi geldiğinde bankada karşılığının bulunmadığını bildirdi.

Başvuru üzerine başlatılan çalışmalarda, müşteki firmadan temin edilen malzemelerin Antalya'nın Altınova Zeytinlik Mahallesi bölgesindeki bir depoya götürüldüğü, aynı depoya farklı firmalardan alınan ürünlerin de indirildiği ve kısa süre içinde deponun boşaltıldığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Antalya'da 3, il dışında 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı

İsmail anlattı herkes krize girdi: Ronaldo'yu telefonuna...
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK'ten kanallara ceza yağdı
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişan dönüşü böyle ölüme gittiler
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı