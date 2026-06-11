Antalya'da 1,2 milyon liralık dolandırıcılığa 4 tutuklama

Antalya'da 1 milyon 225 bin liralık karşılıksız çek dolandıcılığında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran L.B, bir turizm firmasına çek karşılığında 1 milyon 225 bin lira değerinde seramik malzemesi verdiklerini, çeklerin vadesi geldiğinde bankada karşılığının bulunmadığını bildirdi.

Başvuru üzerine başlatılan çalışmalarda, müşteki firmadan temin edilen malzemelerin Antalya'nın Altınova Zeytinlik Mahallesi bölgesindeki bir depoya götürüldüğü, aynı depoya farklı firmalardan alınan ürünlerin de indirildiği ve kısa süre içinde deponun boşaltıldığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Antalya'da 3, il dışında 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı