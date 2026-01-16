Ankara'da dolandırıcılık soruşturmasında 12 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evraklarla müştekiler üzerinden şirket kurarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sahte evraklarla müştekiler üzerinde şirket kurarak bu şirketler üzerinden çek karnesi oluşturdukları, piyasadan yüksek miktarda ürün alıp gerçeğe aykırı fatura düzenledikleri ve müştekiler adına yüksek miktarda vergi borcu biriktirdikleri belirlendi. 14 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya titizlikle devam edildiği belirtildi. - ANKARA