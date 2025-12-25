Haberler

Ankara'da sahte alkollü içki operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, sahte alkollü içki imal ve ticareti yapan 48 şahıs yakalandı. Operasyonda 458 şişe sahte alkollü içki ve 153 litre etil alkol ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen sahte alkollü içki operasyonlarında sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 48 şahıs yakalandı.

Son zamanlarda sıkla rastlanan kaçak ve sahte alkolden zehirlenme vakalarının artması üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçak/sahte alkolden zehirlenme olaylarının artması nedeniyle yürütülen çalışmalar kapsamında sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 48 kişi yakalandı. Tespit edilen 7 ilçe ve 46 adreste yapılan aramada; 458 şişe sahte alkollü içki, 153 litre etil alkol, 104 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Yakalanan şüphelilere ise 17 milyon 770 bin 928 lira idari para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
