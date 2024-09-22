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Ankara'da Hacizli ve Çalıntı Araçlarla İlgili Operasyon: 4 Gözaltı

Ankara'da Hacizli ve Çalıntı Araçlarla İlgili Operasyon: 4 Gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, hacizli ve çalıntı araçların şasi numaralarını değiştirerek suç işleyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, kanunsuz olarak yurda sokulan yedek parçalara da el konuldu.

Ankara'da hacizli, çalıntı ve kaçak yöntemlerle ülkeye getirilmiş otomobillerin şasi numaralarını deprem bölgelerinde hasar görmüş aynı model arabalarla değiştirerek 'change' yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üzerinde haciz bulunan, kanuna aykırı yöntemlerle yurda sokulmuş ya da çalınmış otomobillerin şasi numarasını, deprem bölgesinde hasar gören aynı model araçlarla değiştiren kişilerin olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 4 farklı otomobil yedek parçası satan işyerine operasyon düzenledi. Söz konusu dükkanlarda yapılan aramalarda şasesi silinmiş, kimliksiz ve yurtdışı kaynaklı 31 adet motor ve 19 şanzıman ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen parçaların kriminal laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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