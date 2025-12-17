Amasya'da plastik halı yüklü kamyonda korkutan yangın

Amasya'nın Merzifon ilçesinde plastik halı yüklü bir kamyon, seyir halindeyken çıkan yangında alev alev yanarak büyük hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Tolga K. yönetimindeki 28 EG 565 plakalı halı yüklü kamyon Merzifon ilçesine bağlı Şeyhyeni köyü civarında seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev topuna dönen kamyondan yükselen alevler ekiplerin çabasıyla söndürüldü. Kamyonda büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA