Altınbaş Holding'e kayyum kararı İstanbul Başsavcılığının fon soruşturmasında verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding'e kayyum atandı. Başsavcılığın soruşturması sürerken, atama Holding'in yönetiminde kayyum uygulamasını başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Altınbaş Holding'e kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Altınbaş Holding'e kayyum atandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı