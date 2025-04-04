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Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, CHP'nin duyurduğu boykot listesinde yer alan EspressoLab'a giderek kahve içti. Espressolab'in sahibi ve kurucusu Esat Kocadağ, o anları Instagram hesabından paylaşarak, "Değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" mesajını yazdı.

CHP lideri Özgür Özel boykot çağrısı yapmış, listeye kahve zinciri Espressolab da eklenmişti. Bu çağrının ardından EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ, "Biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi anlamadık" demişti. Gündemden düşmeyen EspressoLab, dikkat çeken bir ismi ağırladı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, EspressoLab'in İstanbul Merter'deki genel merkezini ziyaret edip,EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ ile kahve içti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar, Kocadağ tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kocadağ paylaşımına, "Bugün Espressolab'de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" notunu düştü.

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret

Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNetherill:

ali koça selam söyle ablacım. feneri bıraksın

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Zenginlerin Akp destekçisi olması şaşılacak bir durum değil. Ülkenin para kazanan tüm kurumları yok parasına bu zenginlere peşkeş çekildi. Koç ve Simavi gurubunun da nasıl nemalandığı ortada.

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Haber YorumlarıFurkan Teke:

Bahsettikleri yapı şimdi oraya çıktı.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Ama teyze, oğlun kraliyet uluslarası düşünce kuruluşunda kıdemli danışman,finanse de ediyor.Bu kuruluş da hep bizim iyiliğimiz için çalışıyor.

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