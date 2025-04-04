Ali Koç'un annesinden boykot listesindeki markaya ziyaret

CHP lideri Özgür Özel boykot çağrısı yapmış, listeye kahve zinciri Espressolab da eklenmişti. Bu çağrının ardından EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ, "Biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi anlamadık" demişti. Gündemden düşmeyen EspressoLab, dikkat çeken bir ismi ağırladı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, EspressoLab'in İstanbul Merter'deki genel merkezini ziyaret edip,EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ ile kahve içti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar, Kocadağ tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kocadağ paylaşımına, "Bugün Espressolab'de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" notunu düştü.