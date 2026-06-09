Alaşehir'de dolu yağışı etkili oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan bilye büyüklüğündeki dolu yağışı bahçelerde zarar verdi.

Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, daha sonra yerini yağmura bıraktı. Özellikle Alaşehir'e bağlı Kozluca ve Osmaniye mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi. Bilye büyüklüğündeki dolu taneleri nedeniyle ağaçlardaki meyveler yere döküldü.

Mahalle sakinleri, "Kirazlarımız tam hasat zamanındaydı. Bahçelerimiz olumsuz yönde etkilendi" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı