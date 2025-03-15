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Alanya'da Ters İstikamette Giden Taksi Sürücüsüne 13 Bin TL Ceza

Alanya'da Ters İstikamette Giden Taksi Sürücüsüne 13 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan bir taksi sürücüsüne toplamda 13 bin 420 TL para cezası uygulandı. Ters yönde gitmek, levha ihlali, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak gibi ihlaller nedeniyle ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren ve ters istikamette seyreden taksi sürücüsüne 13 bin TL para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan kamera kontrolleri sonucunda Mola Kavşağı civarında ticari taksi sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürüldüğü tespit edildi. Sürücüye yapılan kontroller sonucunda ilgili kanun gereğince, ters yönde gitmekten 9 bin 267 tl, levha ihlali yapmaktan 993 tl, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 167 tl, sigortasız araç kullanmaktan toplam 13 bin 420 TL para cezası uygulandı. Ayrıca ticari taksi otoparka götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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