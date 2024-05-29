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Alanya'da Dron Destekli Trafik Uygulaması: 31 Araç Cezalandırıldı

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesinde yapılan dron destekli trafik uygulamasında, yayalara yol vermeyen 16 sürücüye, kask takmayan 3 motosiklet sürücüsüne, cep telefonu ile konuşan 3 araca ve emniyet kemeri takmayan 9 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan dron destekli trafik uygulaması sonucunda 31 araca cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mahmutlar Mahallesinde dron ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen 16 sürücüye, kask takmayan 3 motosiklet sürücüsüne, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 3 araca ve emniyet kemeri takmayan 9 sürücü olmak üzere toplam 31 araca cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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