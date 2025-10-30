Haberler

Akyazı'da Ahşap Atölyesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki ahşap sap ve kürek imalatı yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahşap sap ve kürek imalatı yapılan atölyede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7144. Sokak üzerinde Cengiz Özer'e ait ahşap kürek ve sap imalatı yapılan atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Uzun süren soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Atölyede bulunan talaşların kepçeler yardımıyla dışarı çıkarılmasıyla soğutma işlemi bir süre daha devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
