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Aksaray'da Yağ Üretim Tesisinde Yangın Paniği

Aksaray'da Yağ Üretim Tesisinde Yangın Paniği
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Aksaray'da yağ üretim tesisinin soğutma deposunda çıkan yangın, üretim tesisine ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve güvenlik önlemleri alındı.

Yağ üretim tesisindeki yangın korkuttu

AKSARAY - Aksaray'da yağ üretim tesisinin soğutma deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Korkutan yangın üretim tesisine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Tüzünler Yağ Üretim Tesisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yağ üretim tesisinin hemen yanında bulunan soğutma deposu olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederek alevleri üretim tesisine ulaşmadan kontrol altına aldı. Yangın 2 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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