Haberler

Aksaray jandarmasından kaçakçılara darbe

Aksaray jandarmasından kaçakçılara darbe
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da jandarma ekiplerinin durdurduğu bir kamyonda binlerce kaçak ürün ele geçirildi. Olayda 2,5 milyon lira değerinde gümrük kaçağı malzemeler bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Olay, Ankara - Niğde Otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadelenin önlenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada bin 40 paket kaçak sigara, 480 adet çeşitli oyuncak, 24 kilogram nargile tütünü, 590 paket elektronik sigara kiti, 6 adet epilasyon cihazı, 19 adet saç şekilledirici, 2 adet elektrikli süpürge ve 300 adet ayakkabı ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerin yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olduğu açıklanırken, sürücü gözaltına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title