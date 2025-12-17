Aksaray jandarmasından kaçakçılara darbe

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Olay, Ankara - Niğde Otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadelenin önlenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada bin 40 paket kaçak sigara, 480 adet çeşitli oyuncak, 24 kilogram nargile tütünü, 590 paket elektronik sigara kiti, 6 adet epilasyon cihazı, 19 adet saç şekilledirici, 2 adet elektrikli süpürge ve 300 adet ayakkabı ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerin yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olduğu açıklanırken, sürücü gözaltına alındı. - AKSARAY