Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 870 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 870 kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda 1 ton 870 kilogram kömüre emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 5.6 milyar lira olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda tek seferde 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi

Tarihi operasyon! Kömür çuvalından çıkanlar ekipleri bile şaşırttı
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü

Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti

Mourinho'dan ayrılık sonrası veda mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!

Ünlü oyuncu trafikte tartıştığı şoföre küfürler savurdu
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'a geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.