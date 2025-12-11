Jandarma 655 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 655 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent girişinde yol kontrol uygulaması yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada farklı ebatlardaki şişeler içerisine konulmuş toplamda 655 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan A.Y., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR