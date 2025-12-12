Dilenci, zabıtanın el koyduğu parayı almak için geri döndü

Adıyaman'da, üzerinde 3 bin 731 TL parayla yakalanan ve parasına zabıta ekiplerince el konulan dilenci, parasını almak için zabıta karakoluna geri döndü. Şahıs polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde sabah saatlerinde dilencilere yönelik çalışmalar yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Saat Kulesi Kavşağında trafik ışıklarında durarak vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir dilenciyi yakaladı. Yakalanan şahıs zabıta karakoluna götürülmüş ve üzerinden 3 bin 731 TL ele geçirilmişti. Paralara tutanak karşılığında el konulurken şahsa ise idari para cezası uygulanmıştı. Karakoldan ayrılan şahıs, saatler sonra yeniden zabıta karakoluna gelerek el konulan paralarını geri istedi. Zabıta memurlarına direnen şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN