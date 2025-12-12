Haberler

Dilenci, zabıtanın el koyduğu parayı almak için geri döndü

Dilenci, zabıtanın el koyduğu parayı almak için geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da bir dilenci, üzerinde 3.731 TL ile yakalandı. Zabıta, paraya el koyduktan sonra dilenci, paralarını geri almak için karakola geri döndü. Zabıta memurlarına direnen şahıs, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Adıyaman'da, üzerinde 3 bin 731 TL parayla yakalanan ve parasına zabıta ekiplerince el konulan dilenci, parasını almak için zabıta karakoluna geri döndü. Şahıs polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde sabah saatlerinde dilencilere yönelik çalışmalar yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Saat Kulesi Kavşağında trafik ışıklarında durarak vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir dilenciyi yakaladı. Yakalanan şahıs zabıta karakoluna götürülmüş ve üzerinden 3 bin 731 TL ele geçirilmişti. Paralara tutanak karşılığında el konulurken şahsa ise idari para cezası uygulanmıştı. Karakoldan ayrılan şahıs, saatler sonra yeniden zabıta karakoluna gelerek el konulan paralarını geri istedi. Zabıta memurlarına direnen şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Brann zaferi sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular!
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Brann zaferi sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular!
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
title