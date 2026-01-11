Haberler

Adana'da tefecilik operasyonu: 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi

Adana'da tefecilik operasyonu: 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da tefecilik yaptığı iddia edilen S.E. gözaltına alındı. Operasyonda 59 banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adana'da tefecilik operasyonnunda 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen S.E'yi takibe aldı. Yapılan takip neticesinde söz konusu şüphelinin adresine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 59 banka ve kredi kartı, 28 slip ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliye adli işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı

İşte Bülent Ersoy'un çileden çıktığı anlar
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları