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Adana'da Kumarhaneye Baskınlar: 184 İşletme Kapatıldı

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Adana'da 9 ay içinde düzenlenen operasyonlarda 184 kumarhane kapatıldı ve toplamda 2.6 milyon TL'lik cezai işlem uygulandı. Kumar oynatan 192 kişi adli, 424 kişi idari işlemle karşılaştı.

Adana'da 9 ay içerisinde 184 kumarhane yapılan baskınla kapatılırken, 2 milyon 666 bin 375 TL'lik cezai işlem uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılında Eylül ayına kadar kumarhaneleri tespit ederek çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlar da 184 kumarhane basılarak kapatıldı.

Yapılan baskınlarda yakalanan kumar oynatan 192 kişiye adli işlem, kumar oynayan 424 kişiye ise idari işlem yapıldı. Kumar oynatan 184 işyerine ise 202 bin 487 TL cezai işlem uygulandı.

Kumar oynayan 424 kişiye ise toplamda 2 milyon 666 bin 375 TL'lik cezai işlem uygulandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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