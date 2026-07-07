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Kahve borcu yüzünden toptancıyı iş yerinde darbetti

Kahve borcu yüzünden toptancıyı iş yerinde darbetti
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Adana'da bir kahve toptancısı, Gaziantep'teki bir firmayla yaşadığı alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle iş yerinde saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda toptancı darp edildi ve makinesine zarar verildi. Mağdur, şikayetçi oldu.

Adana'da bir kahve toptancısı, Gaziantep'te iş yaptığı başka bir toptancı tarafından alacak-verecek nedeniyle iş yerinde darbedildi. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülenirken toptancı, saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay, 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi ATİKOP Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te faaliyet gösteren bir firmadan ürün alan Bülent Koçak ile firma arasında borcun ödeme vadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın ardından E.S. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte Koçak'ın iş yerine geldi.

Önce makineye zarar verdiler, sonra darbettiler

İddiaya göre iş yerine gelen iki kişi, önce kahve kavurma makinesinin elektrik panosuna zarar verdi. Ardından çıkan tartışmada E.S., Koçak'a saldırdı. Yaşanan arbede, çevredeki esnafın araya girmesiyle son bulurken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Darp raporu alıp şikayetçi oldu

Saldırı sonrası rahatsızlanan Bülent Koçak, 28 Haziran'da 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ardından Koçak, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek E.S. ve beraberindeki kişi hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bütün alacaklarını bir anda istediler"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Koçak, "Gaziantep'te kahve ithalatı yapan, sektördeki önemli bir firmadan ürün aldım. Daha önceden de zaten ürün alıyordum, bir sorunumuz yoktu. Ancak bu sefer ödemenin vadesi konusunda sorun yaşadık. Benden bütün alacaklarını bir anda istediler ben de haliyle şu anda ödeyemem diyerek tarih belirttim. Ancak bu şahıs dükkanıma geldi, hem kahve kavurma makineme zarar verdi hem de beni darbetti. Esnafın araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandı" ifadelerini kullandı.

"Şikayetçiyim"

Saldırganın iş yerine verdiği zarar nedeniyle de mağdur olduğunu belirten Koçak, "Bu şahıs içerisinde kahve varken kahve kavurma makineme zarar verdi. Ayrıca elektrik panosuna ve gaz borusuna da zarar verdi. Benim kafama vurdu, bu şahısların ticaretin içerisinde olmaması gerekiyor. Şahıstan şikayetçiyim" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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