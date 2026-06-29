Ankara merkezli 8 ilde yasadışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 8 ilde yasadışı bahis ve şans oyunları oynatarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip sonucunda tespit edilen organize suç örgütü tarafından yasadışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlendi. 26 Haziran Cuma günü Ankara merkezli 8 ilde 58 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 45 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 44 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince 31 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise hala gözaltında olduğu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı