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İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık şebekesine eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık şebekesine eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize gümrük kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak elektronik sigara, tütün ve oyuncak ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen projeli çalışma sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçildi. Bu çerçevede İstanbul, Ankara, Mardin ve Antalya olmak üzere 4 ilde bulunan 4 depo ile 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 29 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bandrolsüz ve ruhsatsız olarak muhafaza edilen çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Aramalarda yaklaşık bin 200 paket elektronik sigara, 2 bin 500 paket elektronik sigara kartuşu, 9 bin 200 paket kaçak sigara ve puro, 221 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 500 paket sigara filtresi, 333 paket sigara sarma kağıdı ile 500 adet sigara kesme makinesi bulundu.

Öte yandan, gümrük vergileri ödenmeden ülkeye sokularak piyasaya sürüldüğü değerlendirilen çok sayıda oyuncak ile çeşitli ziynet eşyaları da ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, dijital materyaller, ticari kayıtlar ve diğer deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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