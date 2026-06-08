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Yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda şebeke lideri İ.Ö.Ö. dahil 82 şüpheli adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün işlem hacminin 192 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şebeke lideri İ.Ö.Ö. de dahil 82 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis paralarını aklayan suç ağına yönelik geçtiğimiz cuma günü 24 farklı şehirde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Haklarında yakalama kararı verilen 92 kişiden şebeke lideri İ.Ö.Ö. dahil 86 zanlı gözaltına alınmıştı. Suç örgütünün yürüttüğü yasa dışı işlemlerin toplam hacminin ise 192 milyar lirayı bulduğu açıklanmıştı. 11 şirket, 45 araç, 16 konut, 11 tarla ve arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konulduğu, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarının bloke edildiği soruşturmada yakalanan 86 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Gözaltındaki şüphelilerin 82'si sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Geri kalan 4 şüphelinin ise hamilelik, taze çocuklu veya yeni doğum nedeniyle savcılık talimatı üzerine emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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